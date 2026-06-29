Marmaray'da Yenikapı istasyonunda intihar: Tren seferlerinde aksama yaşandı

Marmaray'ın sosyal medya hesabından saat 14.52'de yapılan açıklamada, "Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Yenikapı istasyonunda yaşanan olay nedeniyle seferlerin tek hat üzerinden sürdürüldüğü ve bu nedenle Marmaray seferlerinde gecikmeler meydana geldiği belirtildi.