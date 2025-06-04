Marmaray’daki yumruklu saldırıda tahliye kararı

Marmaray'da geçen hafta saat 16.45 sıralarında iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E. (46), yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğramıştı. Burnu kırılan D.E. iki çocuğuyla Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Süreyya Plajı Tren İstasyonu'nda Marmaray'dan inmişti

O anları gazeteci Fuat Kozluklu cep telefonuyla kaydetmişti. Tarafların istasyonda yeniden kavga etmesi üzerine araya güvenlikçiler girerken korkan çocukları diğer yolcular sakinleştirmeye çalışmıştı.

Baba D.E.'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen İ.A. serbest bırakılırken diğer şüpheli E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçuyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Yumruk atan D.E. tahliye oldu

D.E.’ye yumrukla saldıran E.D. avukatının bugün tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine tahliye oldu. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına göre, E.D. hakkındaki tutuklama tedbiri sona erdirildi.

İşte tarafların ifadeleri...

Gözaltına alınan şüpheli E.D. ifadesinde, müştekinin trendeki bir kadına bağırması üzerine tartıştıklarını, yaşananlardan pişman olduğunu söyledi.

"Çocukları fark etmedim"

E.D. "Yaşadığım heyecanla bir anda müştekiye vurdum. Daha sonra durağıma geldiğim için trenden indim. Olay nedeniyle pişmanım. Çocukları fark etmedim. Bugüne kadar herhangi bir suç kaydım yoktur. Bir anlık heyecanla yaşandı. Ben şahsa bir kere vurdum." dedi.

Şüpheli İ.A. ise müşteki D.E. ile kavga eden şüpheli E.D.'yi ayırdığı sırada, D.E.'nin kendisini iteklemesi nedeniyle kavgaya dahil olduğunu savundu.

Müşteki D.E. ifadesinde, trende bir kadını yol vermediği için uyardığı esnada, bir erkek yolcunun "Neden bayana bağırıyorsun?" diyerek kendisini dövdüğünü sonra da kaçtığını anlattı.

Daha sonra başka bir erkek yolcu ile aralarında tartışma çıktığını aktaran D.E., hakaret ve tehdide uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

"Biraz sert bulunmuş olabilirim"

Çocuklarının gözü önünde uğradığı saldırının ardından konuşan D.E ise "Çocuklarım ile trene binerken kapının önünden geçemediğim için ikazda bulundum bir hanımefendiye. Biraz sert bulunmuş olabilirim. Ama sonuçta çocuklarımla, daracık kapıdan 2 çocuğumla geçmeye çalışıyorum. ‘Niye burada duruyorsunuz, lütfen kapıyı açın da geçelim, yani burada durmanın anlamı yok. Tren boş sonuçta dedim. Ondan sonra, ‘Şuradan geçsene ağabey' dedi. Ben niye oradan geçmek zorundayım? Bir çocuğumu burada tutup, içeriye bir çocuğumu dışarıda tutup ben niye bu riske gireyim dedim." diye konuştu.

"Ben aşağı inmek istemedim"

"Bostancı'dan bindim, Küçükyalı'ya doğru giderken, 15 saniye sonra zaten 2 dakikada Küçükyalı'ya varıyorsunuz." diyen D.E., şunları kaydetti:

"Kapıya yanaşan bir adam inmek için kızın üzgün olduğunu gördü. ‘Bak kıza yüksek sesle konuştun' Ama o zamana kadar kızla konuştuk.

Konuştuğum süre içinde hiçbir kimse, bir müdahalede bulunmadı. Kızın yüzünü gördüğü için tekrar geri dönüş yaptı.

Ondan sonra, ‘Aşağı insene, seninle görüşeceğim' dedi. ‘Aşağıya in de gel bakalım da ne yapacağımı gör' dedi.

Ben çocuklarım var yanımda, ben aşağı inmek istemiyorum. Bir şey yapacaksan gel, Süreyya Plajı'nda ben orada ineceğim.

Eşim de orada, çocuklarımı veririm. Çocuklarımın yanında da ben bu tarz konuşmalar istemiyorum dedim."

"Bağırmaya başladı"

"Sonrasında arkadaki beyefendi olaya dahil oldu." diyen D.E., şöyle konuştu:

"Öndeki hanımefendi konuyu birebir göremiyor. O beyefendiye dedi ki: ‘Şimdi konuyu niye açıyorsunuz, konu kapandı, bitti. Siz konuyu neden açtınız?' dedi. Kadına çıkıştı bu sefer.

Arkadaki kadın, bu sefer mavi tişörtlü beyefendi konuşmaya başladı, bağırmaya başladı.

Normalde öbür adam inmek üzereydi, tekrar geri geldi. Ben maviyle konuşurken beni ittirdi. Ben tabii çocuklarımı tutuyorum."