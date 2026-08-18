  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Marmaray'dan Fenerbahçe - Lyon maçı için ek sefer kararı
Takip Et

Marmaray'dan Fenerbahçe - Lyon maçı için ek sefer kararı

Marmaray, Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında ulaşımın aksamaması için bu gece seferlerini hafta sonu tarifesiyle sürdürecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Marmaray'dan Fenerbahçe - Lyon maçı için ek sefer kararı
Takip Et

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Stadyumu'nda, 18 Ağustos 2026 Salı günü (bugün) saat 22.00’de oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Lyon karşılaşması sonrası vatandaşlarımızın evlerine ulaşımlarının konforla sağlanması adına, Marmaray trenlerimiz bu gece, hafta sonu tarifesiyle işletilecektir. UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.