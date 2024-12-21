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Marmaray’dan rekor! 1 günde 743 bin 596 yolcu taşındı

Marmaray yolcu sayısında en yüksek günlük taşıma sayısına ulaştı. En yoğun kullanılan hatta, 1 günde 743 bin 596 yolcu taşınarak rekor tazelendi.

Haber Merkezi
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Marmaray’dan rekor! 1 günde 743 bin 596 yolcu taşındı
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İstanbul’un trafik yükünü hafifleten Marmaray’da günlük yolcu taşıma sayısına rekor kırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Marmaray'ın 743 bin 596 kişiye verdiği hizmetle rekor kırdığını duyurdu.

20 Aralık'ta yolcu rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye verdiği hizmetle rekor kırdığını belirterek, "Bu yıl 24 Şubat'ta 737 bin 981 yolcuyla kırılan rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Marmaray 2013’te açıldı

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Marmaray'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013'te açıldığını hatırlattı. Hattın açıldığı günden bugüne 1 milyar 226 milyon yolcuya hizmet ettiğini aktaran Uraloğlu, yolcu sayısının her geçen gün arttığını bildirdi.

"Bu yıl 196 milyon yolcuya hizmet verildi"

Vatandaşların bu hatla Sirkeci ile Üsküdar arasını 4 dakika gibi kısa sürede hava koşullarından etkilenmeden geçebildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Gurur projelerimizden Marmaray muadillerine göre, 60,46 metrelik dünyanın en derin batırma tüp tüneliyle iki kıtayı birbirine bağlıyor." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Marmaray'ın bir günde ortalama 600 bin vatandaşa hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Bu yıl itibarıyla 196 milyon yolcumuza hizmet verdik” dedi.

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