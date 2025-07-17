  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Marmara'yı kirleten tersaneye 3.7 milyon lira ceza ke
Takip Et

Marmara'yı kirleten tersaneye 3.7 milyon lira ceza ke

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Yalova'da denize atık su deşarj ederek ‘Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza uyguladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Marmara'yı kirleten tersaneye 3.7 milyon lira ceza ke
Takip Et

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri devriye sırasında Yalova'daki Beşiktaş Tersanesi'nde denize atık su deşarjını tespit edip Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

3 milyon 739 bin lira ceza kesildi

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda bölgede inceleme yapan ekipler alınan su numunelerini incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanlığı'na teslim etti. Analiz sonrası Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki kirlilikle ilgili Beşiktaş Tersanesi'ne 3 milyon 739 bin lira ceza kesildi.

Emekli promosyonları yenilendi! Temmuz 2025'te en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?Emekli promosyonları yenilendi! Temmuz 2025'te en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?Ekonomi

 

Konut satışları 5 ayın zirvesinden döndüKonut satışları 5 ayın zirvesinden döndüEkonomi

 

Gündem
Tekirdağ Şarköy'de iki gün önce çıkan orman yangını kısmen kontrol altında, Balıkesir'de çıkan yangın sürüyor
Tekirdağ'daki yangın kısmen kontrol altında, Balıkesir'deki yangın sürüyor
Minguzzi cinayeti davasında 4. duruşma: Bilirkişi raporu sunulacak
Minguzzi cinayeti davasında 4. duruşma: Bilirkişi raporu sunulacak
MEB Bakanı Tekin açıkladı: LGS sorularının paylaşılmasına ilişkin 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
MEB Bakanı Tekin açıkladı: LGS'de 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim olacağı kesin
Özgür Özel: Erken seçim olacağı kesin
Türkiye orman yangınlarıyla nasıl daha iyi mücadele edebilir?
Türkiye orman yangınlarıyla nasıl daha iyi mücadele edebilir?
Ispartakule gişelerde çalışma başladı, TEM'e çıkışlar kapatıldı
Ispartakule gişelerde çalışma başladı, TEM'e çıkışlar kapatıldı