Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han tahliye edildi

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede görevli bazı kamu görevlilerinin, "imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptığı ve bu işlemler karşılığında maddi menfaat sağladığı" iddiasıyla 26 Mart 2026 tarihinde operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han hakkında hazırlanan iddianamenin tamamlanmasının ardından tahliye kararı verildi.