Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP'den istifa ettti

Acar Ünlü'nün parti rozetini, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan taktı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü için Yeni Parti'ye katılımı dolayısıyla rozet takma töreni düzenlendi. Törende konuşan Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Acar Ünlü'nün Yeni Parti'ye katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise kararının bir ayrışma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Başkan Ünlü, "Bugün bizim için bir ayrılış günü değildir. Aksine bugün, daha da bütün olmamız gerektiğinin inancıyla, ayrışmadan, değerlerimize olan bağlılığımızla verdiğimiz bu karar, siyasi yolculuğumuzun devamıdır" dedi.

"Marmaris için çözüm üretmeye devam edeceğiz"

Marmaris'in sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade eden Ünlü, belediye başkanı olarak sorumluluğunun bütün Marmaris'e karşı olduğunu vurguladı. Başkan Ünlü, "Marmaris halkı bizi bilir ki, siyasete girdiğimiz günden bu yana inandığımız değerlere hizmet etmek, memleketimize katkı sağlamak, birlikte yaşadığımız bu kentin sorunlarını çözmek gayesi içerisinde bulunduk. Yine bugün de aynı yerde duruyoruz. Marmaris bizim yaşam kentimiz. Kentimizin 12 ay yaşayacağı bir Marmaris için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediyenin kapılarının herkese açık olmaya devam edeceğini belirten Ünlü, merkezi hükümet, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve devletin diğer kurumlarıyla Marmaris'in menfaatleri doğrultusunda görüşmeye devam edeceklerini söyledi.

Programın sonunda Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, siyasete ilk başladığı dönemde kendisine ilk rozetini takan babası Muhammed Ünlü ve annesi Şennur Ünlü'ye Yeni Parti rozetlerini taktı.

Tören, Ünlü'nün ailesi, parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte verdiği fotoğrafın ardından sona erdi.