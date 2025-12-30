  1. Ekonomim
Marmaris Belediyesi, Yalova’da DEAŞ'a yönelik operasyonda üç polisin şehit olmasının ardından, yılbaşı kapsamında planlanan tüm etkinlikler ile Aydilge konserinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Marmaris Belediyesi yılbaşı etkinlikleri ve Aydilge konserini ileri tarihe erteledi
Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yalova’da yaşanan acı olay, hepimizi derinden sarsmış; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, milletçe paylaştığımız büyük bir acının adı olmuştur. Böyle bir zamanda eğlence içerikli etkinliklerin yapılmasını doğru bulmadığımızdan, belediyemiz tarafından planlanan yılbaşı etkinliklerinin tamamı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; ailelerine sabır, milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

