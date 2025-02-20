Marmaris Belediyesi'nden eski başkan Oktay hakkında suç duyurusu

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'ndeki Kızılkum Koyu'nda planlanan otel ve devremülk projesi için verilen yapı ruhsatları iptal edildi. Sinpaş Holding iştiraki Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından yürütülmek istenen projeye, Mehmet Oktay'ın belediye başkanlığı döneminde, 28 Ekim 2021 ve 4 Ocak 2022 tarihlerinde toplamda 33 yapı ruhsatı verilmişti.

Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından ruhsatların iptaline karar verilmesinin ardından, Marmaris Belediyesi de projeye verilen tüm ruhsatları iptal ederek inşaatı mühürlemişti. Bu kararlar, projenin yasalara ve mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle alındı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, geçtiğimiz Ocak ayında düzenlediği basın toplantısında, projeye ilişkin toplam 58 yapı ruhsatının iptal edildiğini duyurdu. Ünlü, önceki dönem belediye yönetimi ve ilgili belediye personeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Eski başkan hakkında suç duyurusu

Marmaris Belediyesi, geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve ilgili belediye personeli hakkında, mevzuata ve yasalara aykırı hareket ederek yapı kullanım izin belgesi düzenledikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu gece saatlerinde yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME

31 Mart 2024 mahalli idareler yerel seçimleri öncesi 29 Mart 2024 tarihinde Sinpaş GYO'ya ait birinci etap otel bloğu için mevzuata aykırı bir şekilde düzenlenen yapı kullanım izin belgesi, inşaatın henüz tamamlanmamış olması, yapı denetim kuruluşu raporu ve iş bitirme tutanaklarının olmaması, kanalizasyonla ilgili altyapı bağlantı onay belgesinin olmaması, yapı denetim kuruluşu onaylı bitmiş yapıya ait iç mekan ve cephe fotoğraflarının olmaması gerekçeleri ile Marmaris Belediye Başkanlığımızca iptal edilmiştir.

Yukarıda açıklanan mevzuata ve yasaya açık aykırılıklara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenleyen Belediye ilgili personeli Halil Uysal, geçmiş dönem İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Dinçer Evdaş, geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ve geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MARMARİS BELEDİYESİ"