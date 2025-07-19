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Marmaris Esnaf Odası Başkanı Ayyıldız tahliye edildi!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Mart ayında tefecilik iddiasıyla tutuklanan Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
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Marmaris Esnaf Odası Başkanı Ayyıldız tahliye edildi!
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınan Ayyıldız, "tefecilik" suçlamasıyla 29 Mart’ta tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

Mehmet Ayyıldız’ın adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi

Ayyıldız, yargı sürecinde verdiği ifadede, iddiaları reddederek üzerine atılı suçlamaların asılsız olduğunu savunmuştu. Dün görülen duruşmada mahkeme, Mehmet Ayyıldız’ın adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi. Tahliye kararının ardından Ayyıldız’ı sevenleri cezaevi önünde karşıladı. Gelişme, Marmaris esnaf camiasında sevinçle karşılandı.

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