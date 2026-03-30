  3. Marmaris'te belediye çalışanlarına rüşvet soruşturması: 13 şüpheli adliyede
Muğla'nın Marmaris ilçesinde "imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlük" yapıldığı iddialarına ilişkin belediye çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H. ve belediyenin imar biriminde görevli personelin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Marmaris Adliyesi'ne getirildi.

Ne olmuştu?

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediyede çalışan bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladıkları iddiaları üzerine 26 Mart gecesi Marmaris Belediyesi'nde arama yapmış ve 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

İZSİAD Başkanı Alaattin Yüksel: “Sanayici ve çiftçiye özel kredi şart”İZSİAD Başkanı Alaattin Yüksel: “Sanayici ve çiftçiye özel kredi şart”Şehirler

 

İhracat kredisi artık Garanti BBVA Mobil ve internet bankacılığındaİhracat kredisi artık Garanti BBVA Mobil ve internet bankacılığındaŞirket Haberleri

 