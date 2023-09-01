Marmaris'te bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri sahte alkol üretim ve satışını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar ve takipler sonucu tespit edilen iki ayrı depoya operasyon düzenledi. Operasyonlarda bin 500 etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Gözaltına alınan şahısların sorgusunun devam ettiği bildirildi.