  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Marmaris'te bin 500 litre etil alkol ele geçirildi
Takip Et

Marmaris'te bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri sahte alkol üretim ve satışını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar ve takipler sonucu tespit edilen iki ayrı depoya operasyon düzenledi. Operasyonlarda bin 500 etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan şahısların sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Ekonomist Korhan Berzeg'i aramada gözler köpeği Tina'nın üzerinde

Türkiye Haberleri

Ekonomist Korhan Berzeg'i aramada gözler köpeği Tina'nın üzerinde
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye