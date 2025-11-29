Marmaris’te denizde hortum (Video)

Marmaris’te sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Yağışla birlikte yollar göle dönerken, bazı tekneler de karaya oturdu.

İçmeler Mahallesi açıklarında da sağanak yağış ve fırtına ile birlikte denizde hortum meydana geldi.

Dev hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Marmaris’te sağanak yağışlı havanın önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.