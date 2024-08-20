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Marmaris'te doğa yürüyüşünde kaybolan turist aranıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde üç gün önce otelden çıkıp doğa yürüyüşüne çıkan ve kendisinden haber alınamayan Rus uyruklu kadın için arama çalışmaları başladı.

Haber Merkezi
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Marmaris'te doğa yürüyüşünde kaybolan turist aranıyor
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Edinilen bilgiye göre, 11 Ağustos'ta Moskova'dan Marmaris'e tatil için gelen Rus vatandaşı Natalia Somova (48) 17 Ağustos tarihinde sabah saatlerinde İçmeler mahallesinde bulunan Karya yürüyüş yoluna gitmek için otelden ayrıldı. 19 Ağustos günü ülkesine dönmesi gereken Somova'nın yakınları kadına ulaşamayınca durumu kaldığı otel ve tur acentesine bildirdi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerine yapılan ihbar üzerine ilçedeki tüm kamera kayıtları tarandı. Kamera kayıtlarından 48 yaşındaki kadının 17 Ağustos günü sabah saat 07.30 civarı İçmeler Mahallesi'nde bulunan Karia Yürüyüş Yolu'ndan giriş yaptığı tespit edildi.

Çalışmalar 11 km'lik alanda devam ediyor

Marmaris Asayiş Büro ekipleri AFAD merkezi ile koordine olarak AKUT Marmaris, Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (MABKE) ile birlikte karanlıkta dağlık alanda bir ucu İçmeler Mahallesi'nde diğer ucu Turunç Mahallesi'nde olan Karya Yürüyüş Yolu'nda arama çalışmalarına başladı. Çalışmalarda her hangi bir ize rastlayamayan ekiplerin sabah saatlerinde iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarına yaklaşık 11 kilometrelik alanda devam ediyorlar.

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