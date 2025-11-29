  1. Ekonomim
Marmaris'te fırtına ve sağanak: 3 tekne karaya vurdu! Fırtınada can pazarı (Video)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına üç yelkenliyi karaya sürüklerken, teknesi kıyıya vuran Rus vatandaşının kendi çabasıyla karaya çıkmayı başardığı öğrenildi. Etkili olan sağanak yağış ve devrilen ağaçlar nedeniyle ekipler teyakkuza geçti.

Marmaris'te fırtına ve sağanak: 3 tekne karaya vurdu! Fırtınada can pazarı (Video)
Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak yağmur, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kemeraltı Mahallesi Halk Plajı sahilinde bulunan üç yelkenli tekne, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklenerek karaya vurdu.

Teknelerden birinde bulunduğu öğrenilen bir Rus vatandaşının, teknenin karaya oturmasının ardından kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardığı bildirildi.

Yağışla birlikte ilçenin farklı noktalarında da ağaçların yollara devrildiği ve ulaşımda aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde AFAD ve belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü, riskli bölgelerde ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının bir süre daha devam edeceğini ifade ederek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

