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Marmaris’te orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık bir alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, hem karadan hem havadan yangına müdahale etmeye başladı.

Haber Merkezi
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Marmaris’te orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan 13 helikopter, 2 uçakla havadan, 20 arazöz ve onlarca söndürme işçisinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çok sayıda kara ve hava aracı sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Yeşilbelde Mahallesi ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda kara ve hava aracı sevk edildi. Ekiplerin yangın bölgesinde havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Alevlere 13 helikopter, 2 uçakla havadan, 20 arazöz, onlarca söndürme ekibi ve iş makineleri ile karadan müdahal ediliyor. Söndürme ekiplerinin yangının ilk saatlerinden itibaren cansiperhane çalışmaları sürüyor.

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