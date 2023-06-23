Marmaris'te orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Sarıana Mahallesi yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına karadan müdahale edilirken, havadan 8 helikopter ve 5 uçakla müdahale yapılıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Erkek cesedi bulundu

Yangın bölgesinde devam eden söndürme çalışmaları sırasında yanan ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede cesedin boynunda kemer olduğu tespit edildi. Bulunan cesetle ilgili Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlatırken, olayın intihar olup olmadığı, orman yangını ile bağlantısının bulunma ihtimali, yapılacak olan araştırmaların ardından belli olacak.