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Marmaris'te ormanlık alanda yangın çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Haber Merkezi
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Hisarönü Mahallesi Asparan mevkisinde ormanlık alanda iki ayrı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 9 helikopter 15 arazöz ve çok sayıda orman yangını söndürme ekipleri alevlere, karadan ve havadan müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı.

Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

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