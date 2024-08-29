Martı CEO'su Öktem'den İstanbul'daki taksi teklifine tepki: Bakanlığa hareket edeceğiz

Öktem'in X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde oldu:

"Sayın Bakanım İBB’ye puan kazandıracak bu hamleniz İstanbul’daki taksi kanserini daha da büyütecektir. Çözüm taksi sayısı arttırmak olsaydı, dünyanın 190 ülkesi paylaşımlı yolculuk tercih etmez, plaka çıkartırdı.

200 bin sürücü kardeşim ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’na hareket edeceğiz. Sesimiz orada da duyuracağız. UKOME toplantısından sonra benden haber bekleyin.

Yarın emekçi taksi esnafı kardeşilerimi de “Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi” adı altında diretilen zulme karşı UKOME önüne davet ediyorum."

Ne olmuştu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'daki taksi sorununun çözülmesine yönelik teklife onay vereceklerini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız.

2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz."