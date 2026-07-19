Martı TAG'ın patronu Oğuz Alper Öktem siyasete giriyor: Aday olduğu parti belli oldu

Martı TAG’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem’in adı, MHP’nin yaklaşan kurultay süreci kapsamında hazırlanan delege listesinde yer aldı. Öktem’in, MHP Körfez İlçe Teşkilatı tarafından oluşturulan listede Kocaeli İl Delegesi adayı olarak gösterildiği belirtildi.

MHP’nin 15. Olağan Kurultayı’nın 7 Mart 2027’de yapılması beklenirken, Körfez İlçe Teşkilatı’nın delege listesinde Öktem’in isminin “Oğuz Alper Öktem” olarak yer aldığı görüldü. Gazeteci Yiğit Uzun’un haberine göre Öktem, listede Kocaeli il delegeleri arasında bulunuyor.

Martı TAG'ın kurucusu Oğuz Alper Öktem kimdir?

Öktem, Türkiye’de taksi taşımacılığına alternatif olarak konumlandırdığı Martı TAG uygulamasıyla uzun süredir kamuoyunun gündemindeydi. Uygulama, taksi sektörü ve ilgili düzenlemeler nedeniyle çeşitli hukuki tartışmalara konu olmuş; şirketin faaliyetleri zaman zaman Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gündemine gelmişti.

Martı’nın New York Borsası’na açılmasıyla ekonomi çevrelerinde de öne çıkan Öktem, 2021’de TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in kızı İrem Bilgiç ile evlenmişti. Çiftin nikah şahitliğini dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapmış, evlilik 2023 yılında sona ermişti. Öktem ve İrem Bilgiç, evlilikleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmişti.