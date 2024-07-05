Marul Kafa (Mehmet Yıldırım) annesi neden öldü? Marul Kafa annesi kimdir? Sosyal medya platformlarında Marul Kafa olarak tanınan Mehmet Yıldırım’ın annesi vefat etti. Acı haberi duyuran ünlü fenomenin derin üzüntü yaşadığı görüldü. Takipçilerinin başsağlığı paylaşımları üzerinde olay gündeme oturdu. Marul Kafa’nın takipçileri arasında durumu bilmeyenler detayları öğrenmek için arama motorlarının yolunu tuttu.

MARUL KAFA (MEHMET YILDIRIM) ANNESİ NEDEN ÖLDÜ?

Mara Kafa olarak bilinen Mehmet Yıldırım annesinin vefat haberini sosyal medyadan açıkladı. Daha önce kanser nedeniyle tedavi gördüğüne ilişkin üzüntüsünü paylaşan Marul Kafa, “Canımdan çok sevdiğim annemi kaybettik. Öğle namazına müteakip Cihadiye Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun.” dedi.

Marul Kafa’ya milyonlarca takipçisi büyük destek verdi.

MARUL KAFA ANNESİ KİMDİR?

Marul Kafa daha önce de yaptığı bir paylaşımda annesinin durumuna ilişkin, “Annem 4. Evre akciğer kanseri kemik ve karaciğer metaztası var 1,5 yıldır neredeyse tüm kemoterapileri aldık ve büyümeyi durduramıyoruz. Çaresizlikten buraya yazıyorum başından geçen bu hastalığı yaşayan önerisi olan ne biliyim yapacak birşeyim kalmadı.” ifadelerini kullanmıştı.