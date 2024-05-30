MASAK Başkanı Kaymak: Yurt dışında 100 milyon dolar kripto varlığa el konuldu

Canan SAKARYA

ANKARA - MASAK Başkanı Hasan Kaymak yurt dışında 100 milyon dolar kripto varlığa savcılıklar aracılığı ile el konulmasını sağladıklarını belirtti.

Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin Meclis Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan ve yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren MASAK Başkanı Kaymak, Thodex’e ilişkin 350 milyon liralık zarar tespit ettiklerini söyledi. Kripto varlıklarda başta şüpheli işlem bildirimi olmak üzere yükümlülük açısından 100 milyon liralık ceza kestiklerini söyleyen Kaymak, yine yükümlülük açısından 60 tane kripto varlık sağlayıcısının radarlarında olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, yasa teklifinde vergi düzenlemesi bulunmadığını hatırlatarak, buna karşın sektörden vergi talebi geldiğini ve bu talebi değerlendireceklerini söyledi. Kripto düzenlemesinin Türkiye’ni gri listesinden çıkması için FATF’ın şartlarından olduğunu hatırlatan Çelik, teklif yasalaştığında Türkiye için olumlu karar çıkması yönünde beklentileri olduğunu kaydetti.

Merkez Bankası PPK Üyesi Fatma Özkul ise milletvekillerinin kripto varlıklarını ödeme aracı olarak kullanılmasına ilişkin soruyu yanıtlarken, kripto varlık tanımının yapılmadığı için bugüne kadar bir ödeme aracı olarak tanımlamadıklarını belirtti. Yasanın çıkmasının ardından bu konuda çalışacaklarını söyledi.