MASAK ile Filistin Finansal İzleme Birimi arasında iş birliği

ANKARA (EKONOMİ) - Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Filistin Devleti Finansal İzleme Birimi (FFU), kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkında finansal istihbarat değişimi konusunda iş birliği yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, söz konusu birimler, şüphelenilen karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ulusal mevzuatlara uygun olarak işbirliği yapacaklar. Bilgileri, mütekabiliyet esasına bağlı olarak serbestçe paylaşacaklar.