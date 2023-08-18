MASAK ile Filistin Finansal İzleme Birimi arasında iş birliği
MASAK ile Filistin Finansal İzleme Birimi arasında "Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" Resmi Gazete'de yayımlandı.
ANKARA (EKONOMİ) - Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Filistin Devleti Finansal İzleme Birimi (FFU), kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkında finansal istihbarat değişimi konusunda iş birliği yapacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, söz konusu birimler, şüphelenilen karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ulusal mevzuatlara uygun olarak işbirliği yapacaklar. Bilgileri, mütekabiliyet esasına bağlı olarak serbestçe paylaşacaklar.