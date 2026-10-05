MASAK raporu: Hakem Yasin Kol'un hesaplarında 135 milyon TL'lik para trafiği belirlendi

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"Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında gözaltına alınan hakem Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Yasin Kol'un banka hesaplarındaki para hareketlerine ilişkin MASAK raporunun detayları da ortaya çıktı.

MASAK raporundaki para hareketleri

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'ın haberine göre, Yasin Kol'un 2012-2026 yılları arasındaki banka hesapları MASAK tarafından incelendi.

Raporda, Kol'un söz konusu dönemde hesaplarından toplam 72,1 milyon TL çıkış olduğu, hesaplarına ise toplam 62,5 milyon TL giriş gerçekleştiği tespit edildi.

Yapılan incelemede bu işlemlerin 5 bin 978 ayrı işlem üzerinden gerçekleştiği belirlendi.

Toplam işlem hacmi 135 milyon TL

MASAK raporunda, Yasin Kol'un hesaplarındaki toplam para giriş ve çıkışlarının oluşturduğu işlem hacminin 135 milyon TL olduğu hesaplandı.

Kol hakkında yürütülen soruşturmada bu para hareketlerine ilişkin MASAK raporu, "spor, bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlamasına dayanak oluşturan belgeler arasında yer aldı.

2020 sonrası para trafiğinde artış

Raporda, Yasin Kol'un banka hesaplarındaki işlem hacminin yıllara göre de incelendiği belirtildi.

İncelemeye göre, özellikle 2020 yılından sonra hesap hareketlerinde belirgin bir artış yaşandı. Para giriş ve çıkışlarındaki hareketliliğin ise 2024-2026 döneminde daha da hızlandığı tespit edildi.

Raporda ayrıca yalnızca 2026 yılına ilişkin para hareketlerine de yer verildi.

Buna göre Kol'un hesaplarına yaklaşık 22,3 milyon TL giriş olurken, hesaplarından yaklaşık 40,8 milyon TL çıkış gerçekleşti.