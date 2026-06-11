MASAK’tan Fatoş Pınar Türker ile ilgili iddialara açıklama

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 11 Haziran 2026 tarihli bir basın duyurusu yayımlayarak, İBB davasından tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker hakkında yapılan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MASAK açıklamasında, Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker ile ilgili hazırlanan rapor sayfasında, toplamı 500.000 TL’yi aşan para transferlerinin bir tablo halinde yer aldığı ifade edildi.

"Okul ödemelerinde ‘şüpheli işlem’ ifadesi yer almıyor”

Söz konusu tabloda, 146 işlemde gerçekleştirilen toplamda yaklaşık 2,2 milyon TL tutarındaki para çıkışının "VEHBİ KOÇ VAKFI KOÇ ÖZEL İLKOKULU ORTAOKULU VE LİSESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ" isimli eğitim kurumuna yapıldığının raporda açıkça gösterildiği belirtildi.

Kurul, söz konusu raporda yer alan tabloda bu okul ödemelerine ilişkin hiçbir şekilde “şüpheli işlem” ifadesinin kullanılmadığını belirtti.

Buna karşın ilgili muhabirin, söz konusu okul ödemelerini “Vehbi Koç adlı bir kişiyle yapılmış şüpheli bir işlem” gibi göstererek, zorlama bir şekilde gerçeğe aykırı iddialar ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“MASAK raporunda, Vehbi Koç adlı bir kişiden ya da bu isimde biriyle yapılan işlemlerden hiçbir şekilde bahsedilmemekte; okul taksitlerinin ödenmesine ilişkin olduğu belirtilen söz konusu işlemlerin şüpheli işlem olarak nitelendirildiğine dair herhangi bir ifade yer almamaktadır.”