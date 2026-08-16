MasterChef şampiyonu "Kızılsakal" Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni belli oldu
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu "Kızılsakal" lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin ön otopsi raporu tamamlandı. 29 Temmuz'da Sarıyer'deki evinde ölü bulunan Kaşıkçı'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
MasterChef Türkiye'nin 2021 yılı şampiyonu şef Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz'da İstanbul Sarıyer'deki evinde ölü bulunmuştu. Uzun süre kendisine ulaşamayan ortağı Mikail B.'nin eve gelmesiyle Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.
Ön otopsi raporunda kalp krizi
Sözcü'de yer alan habere göre, Adlî Tıp Kurumu'nda (ATK) yapılan incelemelerin ardından hazırlanan ön otopsi raporuna göre, bilinen kronik bir rahatsızlığı bulunmayan Kaşıkçı'nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cesedi üzerinde yapılan incelemelerde Kaşıkçı'nın bulunmasından yaklaşık 14-15 saat önce hayatını kaybettiği değerlendirildi.
Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturmanın, ATK'nın nihai raporunun dosyaya girmesinin ardından tamamlanması bekleniyor.