Mastodon açıkladı: Next Sosyal için Selçuk Bayraktar'a neden mesaj attılar?

Kısa süre önce Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Bayraktar "yerli ve milli" sosyal medya uygulaması olarak tanıttığı Next Sosyal'i kullanıma açtıklarını duyurdu.

Uygulamanın kısa süre içinde 500 bin kullanıcıya eriştiği açıklandı. Pek çok siyasi isim Next Sosyal'e katıldıklarını birer birer açıklamaya başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılanlar arasındaydı. Bahçeli, Next Sosyal'e katıldığını açıkladı, Selçuk Bayraktar'a bu hizmet için teşekkür etti.

Sayın Selçuk Bayraktar, Çok değerli hizmetlerin yanında yerli ve milli sosyal ağ Next Sosyal’i hayata geçirmenizden dolayı tebriklerimi sunuyor, başarılar diliyorum. Next Sosyal Türk Milletine hayırlı uğurlu olsun. Next Sosyal ailesine katılmaktan çok büyük gurur ve memnuniyet… pic.twitter.com/lZAqnL5Pj2 — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) July 29, 2025

Mastodon’den Selçuk Bayraktar’a: Bizimle iletişime geçin

Mastodon’un resmi X hesabı, Bayraktar’ın Next Sosyal’i anlattığı gönderiye “Merhaba, lütfen doğrudan mesaj yoluyla bizimle iletişime geçin” diyerek yorum yaptı.

T24'ten Eray Özer Mastodon'un İletişim Başkanı Andy Piper'a ulaşarak neden Selçuk Bayraktar'la iletişime geçmek istediklerini sordu.

Habere göre Piper, Next Sosyal'den birkaç hafta önce haberdar olduklarını ifade ediyor ve konuyu lisans meselesine getiriyor:

"İlgili site, GNU Affero Genel Kamu Lisansı (AGPL) kapsamında lisanslanan Mastodon yazılımını çalıştırıyor gibi görünüyor. Ancak, yazılım değiştirilmiş gibi görünüyor ve Mastodon koduna ve telif haklarına yapılan atıflar kullanıcı arayüzünden ve siteden büyük ölçüde kaldırılmış. Ayrıca, mobil uygulamaların kendi uygulama kodumuza dayanıyor gibi göründüğü konusunda da bilgilendirildik."

Özer'in ifadesine göre Mastodon burada öncelikle kendi kodlarına ve telif haklarına yapılan atıfların Next Sosyal'in bazı sayfalarında/arayüzünde eksik olmasından rahatsız olmuş. Aynı şekilde mobil uygulamada da bu atıfların eksikliği tespit edilmiş.

Andy Piper şöyle devam ediyor:

"GNU Affero Genel Kamu Lisansı, normal GNU GPL sürüm 3'ün değiştirilmiş bir sürümüdür. Ek bir gereksinimi vardır: Bir sunucuda değiştirilmiş bir program çalıştırır ve diğer kullanıcıların programla iletişim kurmasına izin verirseniz, sunucunuz da kullanıcıların programda çalışan değiştirilmiş sürüme karşılık gelen kaynak kodunu indirmelerine izin vermelidir. Bir Mastodon sunucusunun, en azından hizmetin ana sayfasında yazılımın kaynak koduna görünür bir bağlantısı olmalıdır."

Habere göre İletişim Başkanı Piper burada "Eğer siz Mastodon yazılımının üzerine bir şeyler eklerseniz o eklediğiniz kısmın kodlarını da açık kaynak yapmak zorundasınız. Uygulamanızın ana sayfasına bir link koyacaksınız ve isteyen o kodları kullanabilir olacak. Tıpkı Mastodon'un yaptığı gibi" demek istiyor.

"Mastadon, 8 Temmuz'dan beri Next Sosyal'e ulaşmaya çalışıyordu"

Özer haberinde, Piper'ın 8 Temmuz'dan bu yana Next Sosyal'in hizmet sahibiyle iletişime geçmeye çalıştıklarını ifade etti.

Andy Piper sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Lisans yükümlülüklerini hatırlatmak ve bilgilendirmek için ilk olarak 8 Temmuz'da hizmet sahibiyle e-posta yoluyla iletişime geçmeye çalıştık. O zamandan beri, hizmet sahibiyle iletişime geçmek için birkaç girişimde daha bulunduk, ancak e-postalar ya geri döndü ya da görmezden gelindi.

27-28 Temmuz hafta sonu boyunca halktan gelen birkaç ek mesajın ardından, 29 Temmuz'da resmi X hesabımız, hizmet sahibiyle iletişime geçmek için bir başka çaba olarak Next Sosyal'e atıfta bulunan önemli bir gönderiye yanıt verdi."