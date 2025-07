Mastodon açıkladı: Next Sosyal için Selçuk Bayraktar'a neden mesaj attılar?

Kısa süre önce Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Bayraktar "yerli ve milli" sosyal medya uygulaması olarak tanıttığı Next Sosyal'i kullanıma açtıklarını duyurdu.

Uygulamanın kısa süre içinde 500 bin kullanıcıya eriştiği açıklandı. Pek çok siyasi isim Next Sosyal'e katıldıklarını birer birer açıklamaya başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılanlar arasındaydı. Bahçeli, Next Sosyal'e katıldığını açıkladı, Selçuk Bayraktar'a bu hizmet için teşekkür etti.

Sayın Selçuk Bayraktar, Çok değerli hizmetlerin yanında yerli ve milli sosyal ağ Next Sosyal’i hayata geçirmenizden dolayı tebriklerimi sunuyor, başarılar diliyorum. Next Sosyal Türk Milletine hayırlı uğurlu olsun. Next Sosyal ailesine katılmaktan çok büyük gurur ve memnuniyet… pic.twitter.com/lZAqnL5Pj2

Mastodon’un resmi X hesabı, Bayraktar’ın Next Sosyal’i anlattığı gönderiye “Merhaba, lütfen doğrudan mesaj yoluyla bizimle iletişime geçin” diyerek yorum yaptı.

hello, please contact us via direct message.