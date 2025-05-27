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Matia Ahmet Minguzzi’nin mezarına zarar veren Duran Aydın'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili tutuklanan sanık Duran Aydın'a "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Haber Merkezi
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Matia Ahmet Minguzzi’nin mezarına zarar veren Duran Aydın'a 2 yıl 6 ay hapis cezası
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Kadıköy’de pazar yerinde bıçaklı saldırıda öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin Bahçelievler’de bulunan mezarına zarar veren Duran Aydın bugün hakim karşısına çıktı. Adliyeye Minguzzi ailesinin gelmediği öğrenildi.

Sanık Aydın'a "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 10 Nisan’da Bahçelievler’de meydana gelen olay anlatıldı.

İddianamede Matteo Ahmet Minguzzi’nin 24 Ocak 2025’te 2 kişi tarafından öldürülmesi olayına ilişkin olarak davanın görüleceği gün mezarının tahrip edilmesi sebebiyle soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede kamera görüntüleri incelendiğinde mezarlığa zarar veren şahsın Duran Aydın olduğu tespit edildi.

Aydın’ın alınan savunmalarında suçlamaları kabul ettiği iddianamede belirtilerek üzerine atılı suçu işlediği belirtildi. Duran Aydın hakkında ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

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