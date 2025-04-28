Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme: Sanığın "yaş raporu" çıktı

İstanbul - Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için bit pazarına giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yargılanan 16 yaşındaki U. B.'nin hastane doğumlu olmaması ve yaşının büyük olabileceği şüphesiyle, celse arasında hastaneye sevk edilerek kemik yaşı tespiti için çeşitli tetkikler yapıldı.

EKOL TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre yaş tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen U. B.'nin 16 yaşında olduğuna dair rapor verildi.

Ne oldu?

24 Ocak Cuma günü saat 08:25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Minguzzi, hastaneye kaldırıldı ancak 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.

Minguzzi’nin cinayetine ilişkin dava 10 Nisan’da başlamıştı. Dört buçuk saat süre duruşma 8 Mayıs’a ertelenmişti. Haklarında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar B.B ve U.B.'nin tutukluluk haline devamına karar verilmişti. Dava öncesinde Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmiş, polis mezarda inceleme başlatmıştı.

Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan şüpheli K.Y., "birden fazla kişi ile tehdit" ve "silahla tehdit" suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmada tutuklu sayısı altı'ya yükselmişti.

Mezarını tahrip eden kişi tutuklandı

Minguzzi’nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki D.A. kendini "Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazeteden ve haberlerden öğrendim. Mezara bakmak istedim. Bunun üzerine mezar yerine gittim. Ardından küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim. O anki sinirle kendimi kaybettim" diyerek savunmuştu. D.A. olay sonrasında tutuklanmıştı.