  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mattia Ahmet Minguzzi davası: 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak
Takip Et

Mattia Ahmet Minguzzi davası: 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında birleşen dosyaların ardından ilk duruşma bugün yapılıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mattia Ahmet Minguzzi davası: 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak
Takip Et

Kamuoyunun gündeminde geniş yer bulan Kadıköy Salı Pazarı’nda 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Olay günü bölgede bulunan iki tutuklu çocuğun dosyası, cinayetle suçlanan iki sanığın ana davasıyla birleştirildi. Böylece toplam dört sanık bugün ilk kez mahkeme önüne çıkacak.

Şahit olan yedi pazarcı da tanık olarak dinlenecek

NTV'nin haberine göre soruşturmayı yürüten savcılık, cinayete yardım suçundan iki sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Bugün görülecek duruşmada, olaya şahit olan yedi pazarcı da tanık olarak dinlenecek.

Oğlunu kaybettiğinden bu yana hukuk mücadelesi veren anne Yasemin Minguzzi, duruşma öncesinde yaşadığı duygusal yükü şöyle dile getirdi:

"Oğlumun dört katili ile yüz yüze temasta olacağım"

"Dava büyük bir dava. Benim için en ağırı olacak. Oğlumun dört katili ile yüz yüze temasta olacağım." Minguzzi, mücadelesinin sadece oğlunun davasıyla sınırlı kalmadığını belirterek, çocuk infaz yasasında değişikliğe gidilmesini ve sanıklara yaş nedeniyle ceza indirimi uygulanmamasını talep etti.

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın ise, yargılama sonucunda dört kişinin de "iştiraken insan öldürmeden" sorumlu tutulacağına ve herkesin hak ettiği cezayı alacağına inandıklarını ifade etti.

Pegasus, İstanbul Havalimanı’ndan ilk dış hat uçuşunu yaptıPegasus, İstanbul Havalimanı’ndan ilk dış hat uçuşunu yaptıEkonomi

 

Bursa Gıda İhtisas OSB için resmi süreç başladıBursa Gıda İhtisas OSB için resmi süreç başladıŞehirler

 

Gündem
Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'den ilk sözler: Bırakın annemin acısını yaşayayım, zamanı gelince konuşacağım
Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'den ilk sözler: Zamanı gelince konuşacağım
Saraçhane eylemleri davası: Yedi sanığın yargılandığı duruşma ertelendi
Saraçhane eylemleri davası: Yedi sanığın yargılandığı duruşma ertelendi
YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitede eğitim süresi kısalacak
YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitede eğitim süresi kısalacak
Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturmuştu: Kurtarmak için çalışma başlatılacak
Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturmuştu: Kurtarmak için çalışma başlatılacak
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından 'Sumud Filosu' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından 'Sumud Filosu' açıklaması
İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı, Fatih Altaylı'nın duruşması için bilimsel mütalaa verdi
İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı, Fatih Altaylı'nın duruşması için bilimsel mütalaa verdi