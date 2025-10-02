  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mattia Ahmet Minguzzi davası: Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
Takip Et

Mattia Ahmet Minguzzi davası: Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan salı pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mattia Ahmet Minguzzi davası: Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
Takip Et

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan salı pazarına kaykay malzemesi satın almak için giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.

Dört sanık ilk kez birlikte yargılandı

15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen, sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise "Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım'"suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlandı.

Birleşen dosya kapsamında 4 sanık bugün ilk kez birlikte yargılandı.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve ailenin avukatı katıldı.

Tutukluluk halleri devam edecek

Halk TV'de yer alan habere göre mahkeme heyeti ara kararını açıklayarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Ayrıca mahkeme, 21 Ekim’e ertelendi.

21 Ekim’de yapılacak duruşmada, dava dosyasındaki gelişmelerin yeniden ele alınması ve sanıkların savunmalarının alınması bekleniyor.

Narin Güran cinayeti davasında üç kişi tahliye edildiNarin Güran cinayeti davasında üç kişi tahliye edildiGündem
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmaraereğlisi'ndeki depreme ilişkin ilk açıklama: 23 Nisan’daki depremin yarısı oldu, diğer yarısı bekleniyorProf. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmaraereğlisi'ndeki depreme ilişkin ilk açıklama: 23 Nisan’daki depremin yarısı oldu, diğer yarısı bekleniyorGündem
Gündem
Bakan Göktaş duyurdu: Marmara depremi sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada
Bakan Göktaş duyurdu: Marmara depremi sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada
Marmara'daki depremin 1776'da 7.2 ile kırılan bölgede yaşandığı tespit edildi
Marmara'daki depremin 1776'da 7.2 ile kırılan bölgede yaşandığı tespit edildi
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz mahkeme tarafından reddedildi!
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz mahkeme tarafından reddedildi!
Deprem sonrası okullar tahliye edildi, mesailer erken bitti! İstanbul'da trafik yoğunluğu artıyor
Deprem sonrası okullar tahliye edildi, mesailer erken bitti! Trafik yoğunluğu arttı
Bakan Uraloğlu'ndan Marmara depremi açıklaması: Altyapıda herhangi bir olumsuzluk yok
Bakan Uraloğlu'ndan Marmara depremi açıklaması: Altyapıda herhangi bir olumsuzluk yok
DMM'den iddialara yalanlama: İsrail ile tüm ticaret faaliyetleri durduruldu
DMM'den iddialara yalanlama: İsrail ile tüm ticaret faaliyetleri durduruldu