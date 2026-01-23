Mattia Ahmet Minguzzi için öldürüldüğü yere "Güvercin ve kaykay" temalı anıt dikildi

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin üzerinden tam bir yıl geçti.

2025 yılının ocak ayında, kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı’nda bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet, bugün aynı noktada anıldı.

Anma programına ailesi, sevenleri, Dilek İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ahmet’in hayatını kaybettiği noktaya, onun hatırasını yaşatmak amacıyla özel bir anıt dikildi. "Güvercin ve Kaykay" temalı bu anıt, onun özgürlüğe olan tutkusunu ve yarım kalan hayallerini simgeliyor.

"Hakkımı helal etmiyorum"

Burada açıklama yapan anne Yasemin Minguzzi, "Buraya gelmek benim için kolay olmadı; şu an titriyorum. Aşağıya henüz inmedim, sadece uzaktan bakabiliyorum. Dün açıklanan istinaf kararı hiç hoş değildi. Vicdansızlık. Katillere ‘çocuk’ diyenlere hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıkların cezaları onaylandı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin davada B.B. ve U.B., indirim uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dün, sanıkların cezaları İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi tarafından onaylandı.