Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı Kadıköy’de bir kaykay parkına verildi

Kadıköy’de geçen yıl kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu 15 yaşındayken yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı, Kadıköy Belediyesi tarafından Kalamış Atatürk Parkı’nda açılan Kaykay Parkı’na verildi.

Açılış, Minguzzi’nin ailesi, arkadaşları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla duygusal anlara sahne oldu.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Sizden bir isteğimiz var. Bu parkta sadece kaykay sürülmesin, dostluklar kurulsun, dayanışma olsun, kimse kendini yalnız hissetmesin. Mattia Ahmet’in adı burada her gülüşte, her düşüp yeniden kalkışta yaşasın, hatırlansın” dedi.

Kadıköy Belediyesi tarafından Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen Kaykay Parkı’nın açılış törenine, Minguzzi’nin anneannesi Aynur Akıncılar’ın yanı sıra CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, CHP Parti Meclisi üyeleri Baran Seyhan ve Tolga Sağ, Kadıköy İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdener Doğan Işık ile Mattia Ahmet Minguzzi’nin arkadaşları ve sevenleri katıldı.

"Bu park artık bu kentin emaneti"

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, açılışta yaptığı konuşmada, törenin herkes için zor ama bir o kadar da anlamlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bu park ile Mattia Ahmet'in adı artık yalnızca sizin değil, bu kentin de emaneti. Onun anısını saygıyla koruyacağımıza, yaşatacağımıza bütün Kadıköylüler adına söz veriyorum. Sevgili gençler bu parklar sizin için yapıldı. Kaykay sürenler, izleyenler, hayal kuranlar için yapıldı. Mattia Ahmet de sizler gibi bir gençti.

Hayatla bağı güçlüydü, tutkuları vardı. Sokakta olmayı çok seviyordu. Bu park gençlerin enerjisinin bastırılmadığı, tam tersine desteklendiği bir alan olsun istedik. Çünkü biz biliyoruz ki gençlere alan açmak, aslında geleceğe sahip çıkmaktır. Gençleri anlamak, dinlemek ve yanlarında durmak, bir kentin en önemli sorumluluğudur.

Ama sizden bir isteğimiz var. Bu parkta sadece kaykay sürülmesin, dostluklar kurulsun, dayanışma olsun, kimse kendini yalnız hissetmesin."

"Kaykay Ahmet'in hayatının merkezindeydi"

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de yaptığı konuşmada, oğlunun Maltepe Kaykay Parkı’na sık sık gittiğini, Kalamış’taki parkı ise ilk kez bu vesileyle gördüğünü söyledi.

Minguzzi, “Kaykay önemli bir spor aslında. Hiç duyulmadı ama belki Ahmet'ten sonra daha çok duyuldu kaykay sporu. Ahmet çok uğraşıyordu çok. Her gün çalışırdı. Seviyordu kaykayı. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten adı yaşatılsın ama sadece Ahmet için demedim, bütün çocuklar adına da mücadele ediyoruz. Durmayacağımızı da her seferinde belirtiyoruz zaten. Her şey çocuklar için, her şey. En başından beri ben onları çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buraya geldiniz” dedi.

Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı, törenin ardından gençlerin kaykay gösterileriyle kullanıma açıldı.