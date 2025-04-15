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Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldıran zanlı adliyeye sevk edildi

Kadıköy’de bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarına zarar veren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldıran zanlı adliyeye sevk edildi
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İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin Bakırköy’deki mezarı kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmiş, çevresine de ciddi zarar verilmişti. Olayın ardından savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılmış, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayı aydınlatmak için özel bir ekip kurmuştu.

D.A., Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, İstanbul İstihbarat Şube’nin desteğiyle yürüttüğü titiz çalışmada mezarlığı tahrip eden kişiyi tespit etti. Yapılan operasyonla, olayın faili olduğu belirlenen 67 yaşındaki D.A. gözaltına alındı. Emniyete götürülen D.A., Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulandıktan sonra Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

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