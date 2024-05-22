Maumma sürüyor: Demir-çelikte '7 milyarlık vergi cezası kime kesildi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın birçok sektörde başlattığı incelemeler kapsamında demir-çelik sektöründe de iki firmaya ceza kesilmişti. Basında 'demir yumruk' operasyonu olarak anılan incelemede iki firmaya 7 milyar lira vergi cezası kesildi.

Halk TV'de yer alan habere göre; bakanlık kaynakları, bu rekor cezaların yenilenerek devam edeceğini, sonuçlanmaya yakın durumdaki incelemeler sonrasında, kazancı oranında vergi ödemeye şirketlere daha yüksek cezaların kesileceğini aktardı.

Firmalardan birine 5 milyar lira, diğerine iki milyar lira ceza kesildiği belirtiliyor. Bu aşamada 7 milyar liralık cezanın hangi firmalara kesildiği tartışılıyor.

DETAŞ'tan açıklama

Konu ile ilgili Detaş Saç Profil Demir Çelik San ve Tic. AŞ’den yapılan açıklamada “Basın-yayın organlarında ve sosyal medyada; demir-çelik sektörüne yönelik yürütülen vergi incelemesi neticesi iki büyük firmaya yüksek tutarlı vergi cezası kesildiği yönünde haberler yayınlanmaktadır. İlgili haberlere konu şirketler arasında DETAŞ Şirketler Grubu, şirket ortakları, iştirakleri ya da bağlı ortaklıkları hiçbir şekilde yer almamaktadır” denildi.