  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Maydanoz Döner’e FETÖ operasyonunda kritik gelişme
Takip Et

Maydanoz Döner’e FETÖ operasyonunda kritik gelişme

Samsun merkezli olarak İstanbul ve Ankara’da Maydanoz Döner’e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda, ihraç polis, asker, öğretmen, savcı ve emekli diyanet görevlisinin de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 7’si adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Maydanoz Döner’e FETÖ operasyonunda kritik gelişme
Takip Et

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi’nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren Maydanoz Döner isimli işletmenin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri, ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı olduklarının tespit edilmesi üzerine, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip ve çalışma başlatıldı.

24 kişi yakalanarak gözaltına alındı

Samsun’da faaliyet gösteren Maydanoz Döner ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen Kral Döner isimli işletmelere yönelik 7 ay süren planlı "FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı" soruşturmasında, MASAK raporuyla, suçla ilgili para hareketleri ve suç faaliyetleri tespit edilen, aralarında, ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı, emekli diyanet görevlisinin bulunduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik Samsun’un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile İstanbul ve Ankara’da Salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

7 kişi ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi

Yapılan aramalarda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı ve sim karttan oluşan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 389 bin 230 TL ve 250 ABD doları para ile suçla ilgili kayıtların bulunduğu tespit edilen 4 adet ajanda ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 3 kişi serbest bırakılırken, 7 kişi ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. 14 kişinin emniyette sorgulanmalarının devam ettiği ve yarın Samsun Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.

Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek tutar hangi bankada? İşte güncel oranlar...Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek tutar hangi bankada? İşte güncel oranlar...Ekonomi

 

Nilüfer Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandıNilüfer Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandıŞehirler

 

Gündem
MEB 'hayalet sınıf' kuran 4 özel okulun ruhsatını iptal etti
MEB 'hayalet sınıf' kuran 4 özel okulun ruhsatını iptal etti
Özgür Özel'den DİSK'e ziyaret: Asgari ücrete ara zam için mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız
Özgür Özel'den DİSK'e ziyaret: Asgari ücrete ara zam için mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız
Diyarbakır'da tarihi surlarda Ekrem İmamoğlu pankartı açan kişiler gözaltına alındı
Diyarbakır'da tarihi surlarda Ekrem İmamoğlu pankartı açan kişiler gözaltına alındı
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek
Sosyal Etki Zirvesi (Canlı Yayın)
Sosyal Etki Zirvesi (Canlı Yayın)
Kılıçdaroğlu'ndan Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusu
Kılıçdaroğlu'ndan Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusu