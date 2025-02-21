Maydonoz Döner Tokat şubesine FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte faaliyet gösteren Maydonoz döner şubesinde örgütle bağlantılı isimlerin ortaklıklarının bulunduğu, örgüte himmet toplandığı ve ticari izahı olmayan para transferleri yapıldığı tespit edildi.

11 kişi gözaltına alındı

Bu kapsamda, şubenin resmi ve gayriresmi ortakları, yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21 Şubat sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.