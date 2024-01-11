Mayın mutabakatı imzalandı: Üç ülke Karadeniz'de temizlik yapacak

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Karadeniz'de yüzen mayınların temizlenmesine yönelik anlaşma imzaladı.

"Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı" imza törenine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Rumen mevkidaşı Melek Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov katıldı. Güler, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı daha etkin mücadele için üç ülke arasında protokol yapılmasını kararlaştırdıklarını belirterek, bu kasamda üç ülkenin deniz kuvvetleri komutanlarından oluşan bir komite kurulacağını kaydetti.

Şartlar oluştuğunda kıyıdaş ortak ülkelerin inisiyatife katılımının, komitenin onayıyla mümkün olabileceğini ifade eden Güler, kıyıdaş olmayan müttefiklerin katkı beklentilerini de değerli bulduklarını belirtti ancak bu inisiyatifin üç ülkenin gemilerine açık olacağını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı Karadeniz'e sürüklenen mayınlar kıyı ülkeler için tehlike oluştururken anlaşma ile Rusya ve Ukrayna limanlarından sürüklenen mayınların tespit ederek boğazlara gelmeden imhası amaçlanıyor.