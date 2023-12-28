Mayına çarpan gemideki Türk denizcilerle ilgili açıklama
Denizcilik Genel Müdürlüğü, “Tuna Nehri'nde mayına çarpan gemideki 4 Türk denizcinin sağlık durumu iyi.” açıklaması yaptı.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü, Tuna Nehri’nde bir geminin mayına çarptığını, gemideki Türk mürettebatın durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Açıklamada, "Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide, güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir." denildi.