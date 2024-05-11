Mayıs ayında 5 metrelik kar tünelleri şaşırttı

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri; Doski Vadisi, Büyükçiftlik beldesi ve Esendere Belediyesinin üs bölgelerinin yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yer yer 5 metreyi bulan kar kütlelerine karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ekskavatör kullanıyor. Karla mücadele ekipleri, mayıs ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirttiler.



Öte yandan, Mayıs ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları gören vatandaşlar ise o anı kaçırmamak için bol bol hatıra fotoğrafı çekti.