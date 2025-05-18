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Mayıs ayında bir haftada kesilen radar cezası 325 milyon lirayı aştı

İçişleri Bakanlığı’nın 8-15 Mayıs tarihleri arasındaki denetimlerinde 531 bin 491 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Hız sınırını aşanların tamamı yalnızca ilk kademe ceza almış olsa bile, bir haftada kesilen cezaların toplamı 325 milyon lirayı aştı.

Haber Merkezi
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Mayıs ayında bir haftada kesilen radar cezası 325 milyon lirayı aştı
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ANKARA(EKONOMİ)

İçişleri Bakanlığı yılbaşından bu yapa yaptığı denetimlerde far, sis lambası, neon, renkli ampul gibi standart dışı uygulamalar bulunduran 26 bin 822 sürücüye ceza uyguladı. 8-15 Mayıs tarihleri arasında 531 bin araç ve sürücüye işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu’nun 64’ncü maddesi hatırlatılarak, gece veya gündüz karşı taraftaki sürücüleri rahatsız edecek şekilde uygunsuz ışık kullanımının yasak olduğu bildirildi.

150 bin 859 kişi radara takıldı

Açıklamada, son hafta yapılan trafik denetimlerine ilişkin de bilgi verildi. Buna göre 8-15 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 679 bin araç denetlendi. Bunlar içinde yetkisiz çakar kullanan 56 sürücü hakkında işlem yapılırken, 150 bin 859 kişi radara takıldı.

Ayrıca muayenesiz 29 bin 116 araç yakalanırken, emniyet kemeri takmayan
29 bin 836, ehliyetsiz araç kullanan ise 17 bin kişi tespit edildi. Böylece bu denetimlerde toplam 531 bin 491 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

Bir haftada kesilen cezaların toplamı 325 milyon lirayı aştı

8-15 Mayıs tarihleri arasında hız sınırını aşımına (radar) 150 bin 859 ceza kesildi. Güncel uygulamalara göre hız sınırını yüzde 10-30 aşanlar için 2168 lira para cezası uygulanıyor.

EKONOMİ’nin hesaplamalarına göre mayıs ayında hız sınırını aşanların tamamının ilk kademeden cezalandırılması halinde bile bir haftalık zaman diliminde kesilen cezaların tutarı 325 milyon liranın üzerine çıkıyor.

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