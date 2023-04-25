Mayıs ayında öğretmen ataması yapılacak mı? Kaç kişi atanacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 Bin 500 Engelli Öğretmen Ataması programında yaptığı konuşmada Mayıs ayında 45 bin öğretman ataması yapılacağını açıkladı.

4500 engelli öğretmen adayı başvuru yaptı, törende bunların 3500'ü atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylara sürpriz bir açıklama yaparak, başvuru yapan tüm engelli öğretmen adaylarının atamasının yapılacağını açıkladı.



Erdoğan, MEB'e bağlı öğretmen sayısının 1 milyonu geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ayında 45 bin yeni öğretmen ataması gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.



'Öğretmen atamaları ne zaman' sorusu yanıt bulmuş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin yüzde 75'inin hükümetleri dönemimizde göreve başladığını belirterek, "önceliklerimizin en başına eğitimi yerleştirmiş olduğumuzun en önemli göstergelerinden biridir." ifadesini kullandı.