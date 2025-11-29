Mazot yüklü tanker alev topuna döndü! Gökyüzünü kaplayan kara duman paniğe neden oldu (Video)

Olay, merkez Toroslar ilçesi Camili Mahallesi sınırlarında Tarsus-Adana-Gazintep (TAG) otoyol serbest bölge bağlantılı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Otobana giriş istikametine seyir halinde olan mazot yüklü tanker de yangın çıktı. Sürücü yangını fark ederek aracı sağ şeride çekip inerek durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Merkez bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk etti. Bu sırada tankeri alevler, gökyüzünü ise kara dumanlar sardı. Zaman zamanda alev patlamaları yaşandı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma olmayan yangında tanker tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.