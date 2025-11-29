  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mazot yüklü tanker alev topuna döndü! Gökyüzünü kaplayan kara duman paniğe neden oldu (Video)
Takip Et

Mazot yüklü tanker alev topuna döndü! Gökyüzünü kaplayan kara duman paniğe neden oldu (Video)

Mersin’de seyir halindeyken mazot yüklü tankerinde çıkan yangını fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekip dışarı çıktı. Kısa süre sonra tanker alevler içinde kaldı ve art arda patlamalar meydana geldi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mazot yüklü tanker alev topuna döndü! Gökyüzünü kaplayan kara duman paniğe neden oldu (Video)
Takip Et

Olay, merkez Toroslar ilçesi Camili Mahallesi sınırlarında Tarsus-Adana-Gazintep (TAG) otoyol serbest bölge bağlantılı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Otobana giriş istikametine seyir halinde olan mazot yüklü tanker de yangın çıktı. Sürücü yangını fark ederek aracı sağ şeride çekip inerek durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Merkez bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk etti. Bu sırada tankeri alevler, gökyüzünü ise kara dumanlar sardı. Zaman zamanda alev patlamaları yaşandı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma olmayan yangında tanker tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dalaman Havalimanı’nda 10 aylık yolcu trafiği 5,4 milyonu aştıDalaman Havalimanı’nda 10 aylık yolcu trafiği 5,4 milyonu aştıEkonomi
Fındık fiyatları; ihracat, döviz kuru ve hava koşullarındaki değişimlere göre şekilleniyorFındık fiyatları; ihracat, döviz kuru ve hava koşullarındaki değişimlere göre şekilleniyorEkonomi

 

Gündem
Marmaris'te fırtına ve sağanak: 3 tekne karaya vurdu! Fırtınada can pazarı (Video)
Marmaris'te fırtına ve sağanak: 3 tekne karaya vurdu! Fırtınada can pazarı (Video)
Salih Ayhan kimdir? Salih Ayhan önceki işi ne, aslen nereli?
Salih Ayhan kimdir? Salih Ayhan önceki işi ne, aslen nereli?
İzmir'de ağustos ayında başlayan planlı su kesintileri aralıkta da devam edecek
İzmir'de ağustos ayında başlayan planlı su kesintileri aralıkta da devam edecek
Mardin'de 3 kişilik ailenin ölü bulunması ile ilgili tutuklanan komşunun ifadesi ortaya çıktı
Mardin'de 3 kişilik ailenin ölü bulunması ile ilgili tutuklanan komşunun ifadesi ortaya çıktı
CHP 39. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün: Genel başkan seçimi yapılacak
CHP 39. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün: Genel başkan seçimi yapılacak
FETÖ'ye yönelik 32 ilde operasyon: 92 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik 32 ilde operasyon: 92 şüpheli yakalandı