MB eski Başekonomisti Hakan Kara olası asgari ücreti açıkladı

Kritik asgari ücret görüşmeleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete tek zam sinyali vererek, “Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bu söylemleri ise asgari ücrette tahminlerin yeniden değişmesine yol açtı.

TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara, daha önce asgari ücrete yapılmasını beklediği yüzde 40’lık öngörüsünün ardından asgari ücretin yılda bir kez artması halinde kaç olabileceğini hesapladı.

Buna göre Hakan Kara, ücret artış sıklığının tekrar yılda bire indirilmesi durumunda, TCMB’nin yüzde 36 enflasyon tahminini esas aldığında; 2024’te ortalamada ilave alım gücü kaybı yaratmayacak asgari ücretin 17.500 TL (yüzde 53,5) olacağını duyurdu.

Kara, hesaplamasının detaylarını ise şöyle paylaştı:

“Bu hesabı nasıl yaptığıma ilişkin çok soru geldi. TÜRK-İŞ’in ölçtüğü açlık sınırının 2024’te %36 (TCMB tahmini) artacağını varsaydım (daha yüksek de olabilir).

Yılda bir kez ayarlama yapılacaksa asgari ücreti 2024 ortalama açlık sınırına eşitleyen değer yaklaşık 17.500 TL oluyor.”