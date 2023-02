'MB, faizi indirirken depremin olası ekonomik etkilerini de küçümsüyor'

Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün Kahramanmaraş merkezli depremlerin 19'uncu günü olduğunu hatırlattı.

Bugüne kadar 43 bin 556 kişinin depremde hayatını kaybettiğini belirten Öztrak, "Cenazelerimizin gerçek sayısını ise hala bilmiyoruz. Acımız, üzüntümüz çok büyük. Ruhlarımız yaralı. Yüreklerimiz yangın yeri. Yüreklerdeki bu yangın da kolay kolay küllenmeyecek." ifadesini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyen Öztrak, şöyle devam etti:

"Bu deprem felaketi bir kez daha gösterdi ki milletimiz çok büyük bir millettir. İnsanımızın karakteri asildir. Felaketi duyar duymaz, çıplak elleriyle tırnaklarıyla enkaza koşan, taş kaldıran, binlerce gönüllüye aslan parçası gençlerimize şükran borçluyuz. Yine bölgeye yardım için yarışan, gecesini, gündüzüne katan sivil toplum kuruluşlarına, uykuyu unutan devlet kurumlarımızın fedakar personeline ve elbette güvenlik kuvvetlerimize müteşekkiriz.

Yine ülkemize arama kurtarma ekiplerini gönderen, adını tek tek sayamayacağımız 88 ülkeye, ayrımsız, istisnasız şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii kendi acımızdan, komşumuzun acısını paylaşmaya fırsat bulamadık. Deprem bizimle beraber, Suriye Arap Cumhuriyeti’ni de vurdu. Dün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a bir taziye mektubu göndererek, Suriye halkının acısını paylaştı."

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilen 2018'den bu yana iki büyük krizi iç içe yaşadığını söyleyen Öztrak, bir tarafta devlette yönetim krizi, diğer tarafta da ekonomik krizin millete çok ağır bedeller ödettiğini ileri sürdü.

Öztrak, "2018’den bu yana yaşanan her acı olayda, devlet yönetimindeki zafiyet kendini daha da gösteriyor. Milletimizin canına, malına mal oluyor. Ekonomi yönetimindeki zafiyet ve kusurlar ise milletimizin cüzdanını, mutfaktaki tenceresini boşaltıyor." dedi.

"Sağlık Bakanlığının açıkladığından, 5 bin vefat daha fazla"

COVID-19 salgınında hükümetin ilk işinin millete IBAN numarası atmak olduğunu iddia eden Öztrak, salgında binlerce kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Öztrak, "Milletimiz, depremin acılarıyla boğuşurken, dün 2020 ve 2021 yıllarında, 87 bin 334 yurttaşımızı salgında kaybettiğimizi açıkladılar. Bu Sağlık Bakanlığının açıkladığından 5 bin vefat daha fazla." diye konuştu.

20 yıldır ülkeyi yönetenlerin, milleti güvenli şehirlerde yaşatamadığını söyleyen Faik Öztrak, şöyle devam etti:

"İnsanların bütün birikimlerini verip satın aldıkları evler vatandaşlarımıza mezar oldu. 'Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın.' Bu ülkede kimliksiz, kefensiz, on binlerce insanımızı sıra, sıra toprağa verdik. İşte 20 yıllık bir yönetimin milletimize reva gördüğü son bu oldu. On binlerce yurttaşımız 'itibardan tasarruf olmaz' diyen deprem için hiçbir hazırlık yapmayan, yaşadığımız kentlerin güvenliğini sağlamayan, evlerimizi depreme dayanıklı hale getirmeyen elindeki görülmemiş imkanları kentsel dönüşüme değil, ranta ve şatafata harcayan, oy almak için imar afları çıkaran bu sorumsuz hükümet yüzünden canından oldu. Bu ülkede tasfiye etmemiz gereken, çürümüş zihniyet işte budur. Siyaset zenginleşme makam ve mevki için değil, millete hizmet için yapılmalıdır. Ama 20 yıldır siyasetinin finansmanını siyaset-inşaat-rant üçgeninde yapan bir zihniyet bunları anlayamaz. On binlerce vatandaşımız sarayın, liyakat değil sadakat diyen anlayışı sonucunda, doğru düzgün bir afet müdahale planı yapamadığı için öldü. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü bu topraklarda 'İşleneceği önceden açıkça duyurulan failini ve maktulünü herkesin bildiği bir cinayet' yaşandı. Şimdi bu cinayetin failleri, kendilerinden başka herkesi suçluyor. 'Asrın felaketi' diyerek suçlarının, kabahatlerinin, sorumluluklarının üstünü örtmeye çalışıyorlar. Yaşadığımız asrın felaketi değildir, asrın ihmalidir."

"İnsani kayıplarımız kadar maddi kayıplarımız da büyük"

Koordinasyonsuzluk nedeniyle depremdeki en kritik altın saatlerin heba edildiğini belirten Öztrak, "Beyler hazırlıklı olmasalarmış kaos yaşanırmış. Ne kaosu, milletimize kıyameti yaşattınız. İlk gün itiraf ettiğiniz gibi yaşadıklarımız, herhangi bir afeti yönetecek bir hazırlığınız olmadığını gösterdi. O zaman ne yapacaksınız? Elinizi tutan yok, istifa mektubunuzu yazacaksınız." açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü Öztrak, şunları kaydetti:

"Coğrafya kaderse biz bu kadere teslim bayrağı çekmeyeceğiz. Bu kadere vatandaşlarımızı teslim etmemek için aklın, bilimin gerektirdiği her türlü tedbiri alacağız. Kültürümüzü, estetiğimizi, akılla bilimle liyakatle birleştireceğiz. Coğrafyamızın gerçekleriyle uyumlu, hem güzel hem de güvenli şehirler inşa edeceğiz. Depreme dayanıklı binalar yapacağız. Deprem ve sonrasında kimseden izin, icazet ve talimat beklemeden derhal hareket edebilmek için hangi kurumların neleri, nasıl, ne zaman yapacağını önceden belirleyen protokolleri hazırlayacağız. Kısa vadeciliği, köşe dönmeciliği, rant hırsını bu topraklarda bitireceğiz.

İnsani kayıplarımız kadar maddi kayıplarımız da büyük. Ama dün baktık Merkez Bankası, faizi yüzde 9’dan yüzde 8,5’e çekerken depremin olası ekonomik etkilerini de küçümsüyor. Deprem yakın dönemde, ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilese de orta vadede ekonomik performans üzerinde kalıcı etki yaratmazmış. Ne diyelim, Allah şunlara verdiği aklı bir günlüğüne bize de verse de en azından bir gece rahat rahat uyuyabilsek. Depremin toplam maliyeti 100 milyar doları aşıyor. Bunlar bizim ilk tespitlerimiz. Ama hiçbir vatandaşımızın kaygısı olmasın. Elbette depremde yitirdiğimiz canları geri getiremeyiz. Sayılı gün kaldı, bu depremde vatandaşlarımızın kaybettiği ne kadar mal varsa evinden, arabasına, ev eşyasına, enkaz altında kalan alyansına kadar, yitirdiği her şeyi biz yerine koyacağız. Deprem bölgesine yönelik kapsamlı bir bölgesel kalkınma stratejisini, seçimden hemen sonra uygulayacağız."

Soruları yanıtladı

Açıklamalarından sonra soruları yanıtlayan Öztrak, İYİ Parti Genel Başkanı Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün katıldığı bir programdaki Saraçhane mitingiyle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Millet İttifakı'nın sözcülerinin Millet İttifakı'nın Genel Başkanlarının sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok." dedi.

RTÜK'ün bazı televizyon kanallarıyla ilgili ihlal kararlarına ilişkin soruya Öztrak, "Bu yönetim, kendi sorumlulukları ortaya çıkmasın, hataları konuşulmasın, algı yönetimlerini istedikleri gibi serbestçe yapabilsinler diye muhalif televizyonların üzerinde RTÜK sopasını sürekli sallıyor. Biz, her zaman özgür medyadan yanayız, özgür medyayı yönetenlerin millet tarafından denetlenmesini de demokrasinin teminatı olarak görüyoruz." yanıtını verdi.