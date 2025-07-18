MEB açıkladı: Bayram ile ara tatil çakıştı, öğrenciye ek tatil yok

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandı. MEB'in açıkladığı takvime göre yeni eğitim öğretim yılında ilk ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalacak.

Öğrenciler, birinci dönemin ilk ara tatilini 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapacak. Birinci dönem, 19 Ocak 2026'da başlayacak olan yarıyıl tatili ile sona erecek.

Öğrenciler ve öğretmenler için 15 günlük yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Ramazan Bayramı ara tatille çakıştı

Takvimin en çok dikkat çeken konusu ise Ramazan Bayramı tatili oldu. Halktv'de yer alan habere göre, ikinci ara tatil, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında planlandı. Ancak 2026 yılındaki Ramazan Bayramı tarihleri, bu ara tatille çakıştığı için öğrenciler, Ramazan Bayramı'nda ayrıca tatil yapma imkanı bulamayacak.

Diğer resmi tatiller

Kurban Bayramı ise 2026'da okulların kapanmasına kısa bir süre kala kutlanacak. Arife günü 26 Mayıs Salı'ya denk gelirken, bayram 27-30 Mayıs tarihlerinde olacak.

Yıl içindeki diğer resmi tatiller ise şöyle sıralandı:

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.