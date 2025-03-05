MEB'in araştırmasına göre lise öğrencilerinin yarısı en az bir kez sosyal medya şiddetine maruz kaldı 

Besti KARALAR

ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise öğrencileri arasında gerçekleştirilen "Şiddet Algısı Araştırması" sonuçları belli oldu.

Araştırma bulguları, lise öğrencilerinin toplumda şiddet olaylarının en çok görüldüğü yerler arasında “dijital ortam”ı ilk sıraya koyduğunu ortaya çıkardı.

2025 Şubat ayında lise 10 ve 11. sınıf öğrencilerine dijital şiddeti nasıl algıladığı incelendi. Türkiye'nin 26 farklı ilinden 7 bin 511 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçları, lise öğrencilerinin dijital şiddete yönelik algılarının ortaokul öğrencileriyle büyük ölçüde benzer olduğunu gösterdi.

"En fazla şiddet algısı, özel bilgi ve fotoğraf paylaşımı ile tehdit"

Araştırmaya göre öğrencilerin en fazla şiddet olarak algıladığı davranışların başında, özel bilgi ve fotoğrafların internet ortamında paylaşılması ile tehdit edilmek geldi. Lise öğrencilerinin yüzde 92,3'ü bu durumu şiddet olarak değerlendirirken ortaokul öğrencilerinde bu oran yüzde 88,5 olarak belirlendi.

"Şiddet olayları en çok dijital ortamda yaşanıyor”

Araştırmada, lise öğrencilerinin toplumda şiddet olaylarının en çok görüldüğü yerler arasında dijital ortamı ilk sıraya koyduğunu ortaya çıkardı.

Katılımcıların yüzde 37,1’i dijital ortamda şiddetin yaygın olduğunu belirtti.

Araştırmada, siber zorbalıkla ilgili veriler de var

Araştırmada siber şiddetle ilgili sorulara verilen yanıtlar da dikkati çekti. Öğrencilerin yüzde 73,5’i bir paylaşımın ekran görüntüsünün alınarak yayılmasını, yüzde 72,8’i ise popüler bir görüşe karşı çıkan kişilerin aşağılanmasını şiddet olarak değerlendirdi.

Geçmişte yapılan bir paylaşımın bulunup sosyal medyada eleştirilmesi de öğrencilerin yüzde 61,3’ü tarafından şiddet olarak tanımlandı. Araştırmada, lise öğrencilerinin dijital şiddete maruz kalma ve bu tür davranışları sergileme oranları da incelendi.

Katılımcıların yüzde 53’ü en az bir kez sosyal medyada hakaret veya kötü sözlere maruz kaldığını ifade ederken yüzde 40,8’i ise hayatlarında en az bir kez sosyal medyada hakaret ettiklerini veya kötü sözler kullandıklarını belirtti.

"Dijital ortam, 'çift yönlü' bir şiddet alanına dönüşüyor"

Öğrencilerin yüzde 33,5’i en az bir kez “diğerleri gibi davranmadığı için baskı altında hissettiğini”; yüzde 38’i ise “popüler bir görüşe karşı çıktığı için aşağılandığını” belirtti.

Araştırma sonuçları, dijital şiddetin yalnızca mağduriyet boyutuyla sınırlı kalmadığını, öğrencilerin hem mağdur hem tanık hem de uygulayan olarak sürecin içinde yer alabildiğini gösterdi.