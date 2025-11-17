MEB Bakanı Tekin duyurdu: 15 bin öğretmen ataması 24 Kasım'da yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah" dedi.
📌 2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı.— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) November 17, 2025
15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız.
Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah.
