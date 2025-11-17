  1. Ekonomim
MEB Bakanı Tekin duyurdu: 15 bin öğretmen ataması 24 Kasım'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız" ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah" dedi.

