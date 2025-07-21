  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MEB Bakanı Tekin yanıtladı: MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı?
Takip Et

MEB Bakanı Tekin yanıtladı: MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk'ün görevden alınmasının LGS'deki usulsüzlük iddialarıyla ilgisi olmadığını açıkladı. Görev değişikliğinin önceden planlandığını belirten Bakan Tekin, ''Kurumsal körlük oluştu. Özgür Bey'i başka bir pozisyonda değerlendireceğiz'' dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MEB Bakanı Tekin yanıtladı: MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı?
Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk'ün görevden alınmasına ilişkin kamuoyunda artan "LGS'deki usulsüzlük iddialarıyla bağlantılı" söylentilerine açıklık getirdi.

Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği ve Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un da yer aldığı etkinlikte konuşan Tekin, söz konusu görev değişiminin LGS sınavındaki şaibe iddialarıyla ilgisi olmadığını vurguladı.

Görev değişikliğinin daha önceden kararlaştırıldığını belirten Bakan Tekin, "Özgür Türk sevdiğim bir kardeşim, dün sabah mesajlaştık. Mutlaka başka pozisyonuna da değerlendireceğiz onu biz" diye konuştu.

"Biz bir sürü müdür değiştirdik bu esnada, bunlar hep bununla mı alakalı?"

Tekin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığı iyi niyetle yakından takip edenler varsa bunun gerekçesini anlamış olmaları gerekiyor. Bir kere Milli Eğitim Bakanlığı'nda Bilgi İşlem'le ilgili iki tane genel müdürlüğümüz var. Sınavları ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürü yapar. Sınavların uygulanışıyla ilgili bu iki genel müdürlüğün hiçbir inisiyatifi yetkisi yoktur.

Daha önce eğitimde yapay zeka kullanımıyla, bu alanda çalışmış bir akademisyen arkadaşımızı oraya getireceğimizi söylemiştik. Özgür Bey arkadaşımızı ben akşam davet ettim. Biz hiç bu konuyla bağlantısının kurulacağını tahmin bile edemedik. Biz bir sürü müdür değiştirdik bu esnada. Bunlar hep bununla mı alakalı?

"Mutlaka başka pozisyonda değerlendireceğiz onu"

Kendisini yeni bir görev atamadık. Havuzda bakan danışmanı olarak devam edecek göreve. Dokuz yıldır aynı işi yapan bir kişi de kurumsal körlük dediğimiz bir şey oluştu. Kendisiyle de daha dün sabah mesajlaştık, haberleştik. Hiçbir problemimiz yok. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir kardeşim. Mutlaka başka pozisyonda değerlendireceğiz onu biz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS açıklaması: İmam hatip düşmanlığı yapılıyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS açıklaması: İmam hatip düşmanlığı yapılıyorGündem
LGS’deki "şaibe" iddialarını gündeme getiren gazeteci Can Uğur’a soruşturma başlatıldıLGS’deki "şaibe" iddialarını gündeme getiren gazeteci Can Uğur’a soruşturma başlatıldıGündem
Gündem
Torbalı'da kağıt fabrikasındaki yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Torbalı'da kağıt fabrikasındaki yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
MİT Başkanı Kalın, DEM Parti grubunu ziyaret ediyor
MİT Başkanı Kalın, DEM Parti grubunu ziyaret ediyor
Ege’de statüko savaşı: Türkiye, Yunanistan’ın hamlesine karşılık vermeye hazırlanıyor
Ege’de statüko savaşı: Türkiye, Yunanistan’ın hamlesine karşılık vermeye hazırlanıyor
CHP'ye geçen Muharrem İnce, CHP'li delege hakkındaki şikayetinden vazgeçti
CHP'ye geçen Muharrem İnce, CHP'li delege hakkındaki şikayetinden vazgeçti
Vefat eden eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık için tören düzenlendi
Vefat eden eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık için tören düzenlendi
CHP, 23 Temmuz'da Bakırköy'de miting yapacak
CHP, 23 Temmuz'da Bakırköy'de miting yapacak