MEB Bakanı Yusuf Tekin, Ekrem İmamoğlu'na tazminat ödeyecek

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2024 yılında kreş-anaokulu tartışmalarıyla ilgili bir soruya yanıt verirken Ekrem İmamoğlu'na "Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 25 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Ne oldu?

27 Kasım 2024'ta, belediyelerin kreş ve anaokulu açıp açamayacağı yönündeki tartışma üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını belirterek, Ekrem İmamoğlu'na "Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor" demişti.

"Toplum önünde itibarsızlaştırılmaya çalışıldı"

Bu ifadeler üzerine İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 50 bin lira tazminat talepli dava açtı.

Dava dilekçesinde Yusuf Tekin'in müvekkilini toplum önünde itibarsızlaştırmayı amaçladığını savundu ve şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilin siyasetçi olması kendisi hakkında hiçbir dayanağı olmayan suç isnatlarına göz yummasını ve toplum önünde itibarsızlaştırılmaya çalışılarak kanunlara aykırı hareketle terör örgütleri ile birlikte hareket ederek yasa dışı girişimlerde bulunan, hukuk devletinin kurallarına meydan okuyan bir kişi olarak ilan edilmesine katlanmasını gerektirmemelidir.

Nitekim Yargıtayımız da siyasilerin ağır eleştirilere katlanma yükümlülüğünün bulunduğunu belirtiyor olsa da yürüttükleri kamu görevine dikkat çekerek kamuoyunun duyması gereken güveni ortadan kaldırmaya yönelik ifadelerin eleştiri kapsamında kabul edilmeyeceğini belirtmekte ve suç isnatları hususunda bir kısım ölçüler ortaya koymaktadır.

Somut olaydaki ifadeler müvekkile duyulan kamu güvenini haksız olarak ortadan kaldırabilecek nitelikteki ifadelerdendir ve müvekkilin kişilik haklarını ihlal etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Açılan davanın görülmesine 23 Eylül Salı günü devam edildi.

Tekin'in avukatı, bakanın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunarak davanın reddini istedi.

İmamoğlu'nun avukatları ise "Davalının, müvekkilimiz hakkındaki davaya konu sözleri müvekkilin kişilik haklarını ihlal etmektedir, müvekkil hakkında herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır, dolayısıyla terör örgütü ile müvekkilimin ilişkilendirilmesi davalının tabiriyle hukuka meydan okumaktır, ifade özgürlüğünü aşmaktadır, davanın kabulüne karar verilsin" dedi.

Tekin tazminat ödeyecek

Yargılama sonucu kararını açıklayan mahkeme, 25 bin liralık manevi tazminatın 27/11/2024 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan (Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin) alınarak davacıya (Ekrem İmamoğlu) verilmesine, fazlaya dair istemin reddine karar verdi. Kararda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde istifnaf yolunun açık olduğu belirtildi.

Ne demişlerdi?

Geçen yılki kreş tartışması sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün belediye kreşleriyle ilgili yazısına ilişkin şöyle demişti:

"Bizim kreşlerin kapatılmasıyla ilgili herhangi bir yazımız yok. Diyoruz ki; belediyeler anaokulu ya da ana sınıfı açamaz, bu yeni uygulanan bir durum değil, 2017'den beri uygulanıyor. Bunlar açılmışlar, bize şikayet geldikçe denetliyoruz. Yasal olarak böyle bir hakkınız yok deyip okulları kapatıyoruz... Bizim herhangi bir belediyeye 'kreşinizi kapatın, kreşinizi açın ya da kreş açarken şu kriterlere uygun olarak açacaksınız' demek gibi bir yetkimiz yok. Ya cehaletlerinden söylüyorlar ya da toplumu manipüle ediyorlar. Açıkçası alenen yalan söylüyorlar."

“'Ben kreş demedim anaokulu dedim' demek bu akla yakışır"

Tekin’in bu açıklamasının ardından bakanlık yazısının fotoğrafını paylaşan Ekrem İmamoğlu, “Milli Eğitim Bakanı, 'gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı' demiş. İşte resmi yazı burada. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile getiriyor. Resmi yazıya kreş yazıp, sonra 'ben kreş demedim anaokulu dedim” demek bu akla yakışır. Ayrıca son satırdaki 'mezkur hüküm' ifadesi de kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadedir” diye karşılık vermişti.